Катунь24: 194 заболели, 10 умерли: статистика по COVID-19 в Алтайском крае на 5 июля

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 194 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 23 пациента, умерло 11 человек, от COVID-19 – 10.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 55 376 человек, в т.ч. 3739 детей. Выздоровели всего 47 331 (+23) человек. Умерло 3489 (+11) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2497 (+10) человек; иные причины смерти – 992 (+1) человека.

По состоянию на 5 июля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2610 человек.

Кроме этого, 620 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 415, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 158.

Минздравом края развернуто 3568 коек, к кислороду имеют подключение 2684, с ИВЛ – 257. Резервных коек: 3568-2610-620=338.

86 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

504 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 194 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул — 82, Бийск – 28, Рубцовск – 9, Камень-на-Оби – 8, Новоалтайск, Славгород – по 7 заболевших, Заринск – 5, Ключевский, Крутихинский районы – по 4 заболевших, Бийский, Кулундинский, Тюменцевский, Павловский, Шелаболихинский районы – по 3 заболевших, Благовещенский, Михайловский, Табунский, Тальменский, Троицкий, Угловский, Целинный, Шипуновский районы — по 2 заболевших, Ельцовский, Залесовский, Каменский, Немецкий национальный, Первомайский, Рубцовский, Тогульский, Топчихинский, Усть-Калманский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 19 987, Алейск — 799, Алейский район — 333, Алтайский район — 231, Баевский район — 141, Белокуриха — 306, Бийск — 4815, Бийский район — 601, Благовещенский район — 712, Бурлинский район — 374, Быстроистокский район — 106, Волчихинский район — 416, Егорьевский район — 330, Ельцовский район — 47, Завьяловский район — 282, Залесовский район — 294, г. Заринск — 1473, Заринский район — 224, ЗАТО Сибирский — 105, Змеиногорский район — 585, Зональный район — 259, Калманский район — 485, г. Камень-на-Оби — 691, Каменский район — 294, Ключевский район — 339, Косихинский район — 239, Красногорский район — 75, Краснощековский район — 235, Крутихинский район — 264, Кулундинский район — 698, Курьинский район — 258, Кытмановский район — 171, Локтевский район — 734, Мамонтовский район — 307, Михайловский район — 605, Немецкий национальный район — 337, Новичихинский район — 296, г. Новоалтайск — 1535, Павловский район — 742, Панкрушихинский район — 125, Первомайский район — 962, Петропавловский район — 204, Поспелихинский район — 723, Ребрихинский район — 496, Родинский район — 387, Романовский район — 172, Рубцовск — 3827, Рубцовский район — 543, Славгород — 1297, Смоленский район — 269, Советский район — 164, Солонешенский район — 114, Солтонский район — 152, Суетский район — 54, Табунский район — 254, Тальменский район — 833, Тогульский район — 268, Топчихинский район — 445, Третьяковский район — 216, Троицкий район — 301, Тюменцевский район — 163, Угловский район — 189, Усть-Калманский район — 218, Усть-Пристанский район — 225, Хабарский район — 165, Целинный район — 240, Чарышский район — 148, Шелаболихинский район — 258, Шипуновский район — 524, Яровое – 715.

Из общего числа заболевших 652 случая – завозные, в т.ч. 239 – из-за рубежа; 34029 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 55376 заболевших: 14 181 – у больных внебольничной пневмонией, 33 068 – у заболевших ОРВИ, в 8127 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 594 303 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 217,76 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 2345 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 2416 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступил 417 731 комплект вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 05.07.2021 прививается 359 487 человек, в том числе: 93 332 человека получили первую прививку; 266 155 человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24