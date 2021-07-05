ГОРНЯК22 06.07.2021
Алтайский край

Катунь24: 196 заболели, 8 умерли: статистика по COVID-19 в Алтайском крае на 4 июля

Горняк22
18 часов Ago

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 196 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровел 21 пациент, умерло 8 человек, от COVID-19-8.

Фото: pixabay.com

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 55182 человек, в т. ч. 3 722детей. Выздоровели всего 47 308 (+ 21) человек. Умерло 3 478 (+ 8) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: Коронавирусная инфекция – 2 487 (+ 8) человек; иные причины смерти – 991 (0) человек.

По состоянию на 4 июля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2496 человек.

Кроме этого, 494 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 416, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 164.

Минздравом края развернуто 3568 коек, к кислороду имеют подключение 2684, с ИВЛ – 254. Резервных коек: 3568-2496-494=578.

78  человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

495 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 196 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул — 82, Бийск – 27, Камень-на-Оби – 15, Новоалтайск, Славгород – по 13 заболевших, Яровое — 9,   Заринск, Шелаболихинский район – по 8 заболевших, Ключевский район – 6, Локтевский, Павловский, Табунский, Усть-Калманский районы – по 2 заболевших, Бийский, Благовещенский, Змеиногорский, Каменский, Косихинский, Крутихинский, Усть-Пристанский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 19905, Алейск — 799,  Алейский район — 333, Алтайский район — 231, Баевский район — 141, Белокуриха — 306, Бийск — 4787,    Бийский район — 598,    Благовещенский район — 710,  Бурлинский район — 374,    Быстроистокский район — 106, Волчихинский район — 416, Егорьевский район — 330,  Ельцовский район — 46,  Завьяловский район — 282, Залесовский район — 293, г. Заринск — 1468,    Заринский район — 224,    ЗАТО Сибирский — 105,    Змеиногорский район — 585,    Зональный район — 259,    Калманский район — 485, г. Камень-на-Оби — 683,    Каменский район — 293, Ключевский район — 335,    Косихинский район — 239,    Красногорский район — 75,  Краснощековский район — 235,  Крутихинский район — 260,    Кулундинский район — 695,    Курьинский район — 258,  Кытмановский район — 171,    Локтевский район — 734,    Мамонтовский район — 307,  Михайловский район — 603,    Немецкий национальный район — 336,  Новичихинский район — 296, г. Новоалтайск — 1528, Павловский район — 739,    Панкрушихинский район — 125, Первомайский район — 961,    Петропавловский район — 204,    Поспелихинский район — 723,    Ребрихинский район — 496,    Родинский район — 387, Романовский район — 172, г. Рубцовск — 3818, Рубцовский район — 542, Славгород — 1290, Смоленский район — 269,    Советский район — 164,    Солонешенский район — 114,    Солтонский район — 152,    Суетский район — 54,    Табунский район — 252,    Тальменский район — 831,   Тогульский район — 267,  Топчихинский район — 444,    Третьяковский район — 216,    Троицкий район — 299, Тюменцевский район — 160,    Угловский район — 187,    Усть-Калманский район — 217, Усть-Пристанский район — 225,    Хабарский район — 165, Целинный район — 238, Чарышский район — 148, Шелаболихинский район — 255, Шипуновский район — 522,  Яровое – 715.    

Из общего числа заболевших 646 случаев – завозные, в т.ч. 239 – из-за рубежа; 33902 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 55 182  заболевших: 14 151 – у больных внебольничной пневмонией, 32 906 – у заболевших ОРВИ, в 8125 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1591958  человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 214,94 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 4573 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 5685 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 417 731  комплект вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 04.07.2021 прививается 358 059 человек, в том числе: 92 211 человек получили первую прививку; 265 848 человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24

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