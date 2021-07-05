Катунь24: 196 заболели, 8 умерли: статистика по COVID-19 в Алтайском крае на 4 июля

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 196 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровел 21 пациент, умерло 8 человек, от COVID-19-8.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 55182 человек, в т. ч. 3 722детей. Выздоровели всего 47 308 (+ 21) человек. Умерло 3 478 (+ 8) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: Коронавирусная инфекция – 2 487 (+ 8) человек; иные причины смерти – 991 (0) человек.

По состоянию на 4 июля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2496 человек.

Кроме этого, 494 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 416, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 164.

Минздравом края развернуто 3568 коек, к кислороду имеют подключение 2684, с ИВЛ – 254. Резервных коек: 3568-2496-494=578.

78 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

495 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 196 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул — 82, Бийск – 27, Камень-на-Оби – 15, Новоалтайск, Славгород – по 13 заболевших, Яровое — 9, Заринск, Шелаболихинский район – по 8 заболевших, Ключевский район – 6, Локтевский, Павловский, Табунский, Усть-Калманский районы – по 2 заболевших, Бийский, Благовещенский, Змеиногорский, Каменский, Косихинский, Крутихинский, Усть-Пристанский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 19905, Алейск — 799, Алейский район — 333, Алтайский район — 231, Баевский район — 141, Белокуриха — 306, Бийск — 4787, Бийский район — 598, Благовещенский район — 710, Бурлинский район — 374, Быстроистокский район — 106, Волчихинский район — 416, Егорьевский район — 330, Ельцовский район — 46, Завьяловский район — 282, Залесовский район — 293, г. Заринск — 1468, Заринский район — 224, ЗАТО Сибирский — 105, Змеиногорский район — 585, Зональный район — 259, Калманский район — 485, г. Камень-на-Оби — 683, Каменский район — 293, Ключевский район — 335, Косихинский район — 239, Красногорский район — 75, Краснощековский район — 235, Крутихинский район — 260, Кулундинский район — 695, Курьинский район — 258, Кытмановский район — 171, Локтевский район — 734, Мамонтовский район — 307, Михайловский район — 603, Немецкий национальный район — 336, Новичихинский район — 296, г. Новоалтайск — 1528, Павловский район — 739, Панкрушихинский район — 125, Первомайский район — 961, Петропавловский район — 204, Поспелихинский район — 723, Ребрихинский район — 496, Родинский район — 387, Романовский район — 172, г. Рубцовск — 3818, Рубцовский район — 542, Славгород — 1290, Смоленский район — 269, Советский район — 164, Солонешенский район — 114, Солтонский район — 152, Суетский район — 54, Табунский район — 252, Тальменский район — 831, Тогульский район — 267, Топчихинский район — 444, Третьяковский район — 216, Троицкий район — 299, Тюменцевский район — 160, Угловский район — 187, Усть-Калманский район — 217, Усть-Пристанский район — 225, Хабарский район — 165, Целинный район — 238, Чарышский район — 148, Шелаболихинский район — 255, Шипуновский район — 522, Яровое – 715.

Из общего числа заболевших 646 случаев – завозные, в т.ч. 239 – из-за рубежа; 33902 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 55 182 заболевших: 14 151 – у больных внебольничной пневмонией, 32 906 – у заболевших ОРВИ, в 8125 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1591958 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 214,94 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 4573 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 5685 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 417 731 комплект вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 04.07.2021 прививается 358 059 человек, в том числе: 92 211 человек получили первую прививку; 265 848 человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24