ГОРНЯК22 04.07.2021
Алтайский край

Катунь24: 15 многоквартирных домов в Барнауле остались без воды

Горняк22
9 часов Ago

Коммунальные службы выявили повреждение трубопровода. Поломку обещают устранить в течение дня, уточняет пресс-служба городской администрации.

Фото: pixabay.com

Из-за повреждения трубы диаметром 150 мм без холодной воды осталось 15 многоквартирных домов по адресам:

  • улица Веры Кащеевой, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13;
  • улица Монтажников, 3, 5, 11;
  • улица Попова, 4, 6, 10;
  • административные здания по улице Попова, 2а, и улице Веры Кащеевой, 3в.

На месте работают специалисты ООО «Барнаульский водоканал».
 

Катунь24

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