Катунь24: 15 многоквартирных домов в Барнауле остались без воды
Коммунальные службы выявили повреждение трубопровода. Поломку обещают устранить в течение дня, уточняет пресс-служба городской администрации.
Фото: pixabay.com
Из-за повреждения трубы диаметром 150 мм без холодной воды осталось 15 многоквартирных домов по адресам:
- улица Веры Кащеевой, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13;
- улица Монтажников, 3, 5, 11;
- улица Попова, 4, 6, 10;
- административные здания по улице Попова, 2а, и улице Веры Кащеевой, 3в.
На месте работают специалисты ООО «Барнаульский водоканал».