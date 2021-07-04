Катунь24: 199 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки

Выздоровело 22 пациента, умерло 14 человек, от COVID-19 – 12.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 54986 человек, в т.ч. 3 717детей. Выздоровели всего 47 287 (+ 22) человек. Умерло 3 470 (+ 14) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 479 (+ 12) человек; иные причины смерти – 991 (+2) человек.

По состоянию на 3 июля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2361 человек. 430 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 377, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 155. Минздравом края развернуто 3218 коек, к кислороду имеют подключение 2542, с ИВЛ – 254. 54 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 510 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 199 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул — 78, Бийск – 28, Камень-на-Оби, Яровое — по 10 заболевших, Новоалтайск, Рубцовск – по 7 заболевших, Славгород – 5, Заринск, Благовещенский, Локтевский район – по 4 заболевших, Бийский, Егорьевский районы – по 3 заболевших, Алейск, Алейский, Заринский, Ключевский, Крутихинский, Кытмановский, Тюменцевский, Усть-Калманский, Шелаболихинский районы – по 2 заболевших, Бурлинский, Волчихинский, Залесовский, Змеиногорский, Кулундинский, Михайловский, Немецкий национальный, Павловский, Первомайский, Поспелихинский, Рубцовский, Суетский, Табунский, Тогульский, Угловский, Усть-Пристанский, Хабарский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 19823, Алейск — 799, Алейский район — 333, Алтайский район — 231, Баевский район — 141, Белокуриха — 306, Бийск — 4760, Бийский район — 597, Благовещенский район — 709, Бурлинский район — 374, Быстроистокский район — 106, Волчихинский район — 416, Егорьевский район — 330, Ельцовский район — 46, Завьяловский район — 282, Залесовский район — 293, Заринск — 1460, Заринский район — 224, ЗАТО Сибирский — 105, Змеиногорский район — 584, Зональный район — 259, Калманский район — 485, Камень-на-Оби — 668, Каменский район — 292, Ключевский район — 329, Косихинский район — 238, Красногорский район — 75, Краснощековский район — 235, Крутихинский район — 259, Кулундинский район — 695, Курьинский район — 258, Кытмановский район — 171, Локтевский район — 732, Мамонтовский район — 307, Михайловский район — 603, Немецкий национальный район — 336, Новичихинский район — 296, Новоалтайск — 1515, Павловский район — 737, Панкрушихинский район — 125, Первомайский район — 961, Петропавловский район — 204, Поспелихинский район — 723, Ребрихинский район — 496, Родинский район — 387, Романовский район — 172, Рубцовск — 3818, Рубцовский район — 542, Славгород — 1277, Смоленский район — 269, Советский район — 164, Солонешенский район — 114, Солтонский район — 152, Суетский район — 54, Табунский район — 250, Тальменский район — 831, Тогульский район — 267, Топчихинский район — 444, Третьяковский район — 216, Троицкий район — 299, Тюменцевский район — 160, Угловский район — 187, Усть-Калманский район — 215, Усть-Пристанский район — 224, Хабарский район — 165, Целинный район — 238, Чарышский район — 148, Шелаболихинский район — 247, Шипуновский район — 522, Яровое – 706.

Из общего числа заболевших 640 случаев – завозные, в т.ч. 239 – из-за рубежа; 33768 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 54 986 заболевших: 14122 – у больных внебольничной пневмонией, 32743 – у заболевших ОРВИ, в 8121 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1587385 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 206,92 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 6220 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 6438 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 381 731 комплект вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 03.07.2021 прививается 356 347 человек, в том числе: 90 832 человека получили первую прививку; 265 515 человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24