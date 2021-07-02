Катунь24: 1 июля исполняется 45 лет со дня основания Детской поликлиники № 9 г. Барнаула: чем уникально это медучреждение

Подробности — в нашем сюжете.

Фото: Катунь 24 Embedded video for 1 июля исполняется 45 лет со дня основания Детской поликлиники № 9 г. Барнаула: чем уникально это медучреждение

Юлия Юркина посещает Детскую поликлинику № 9 уже 17 лет. Сначала она приходила с дочкой Викторией, а с недавнего времени приводит внучку Малику.

«С этого момента уже очень многое изменилось: сделан ремонт, красиво стены разрисованы, этим ребятишек можно отвлекать. Да и самой нравится обстановка вся. И в регистратуру теперь спокойно можно дозвониться и записаться. Всегда и ответят вежливо операторы, и проконсультируют. И врачи все вежливые. Всё хорошо, нам всё нравится», — призналась Юлия.

Для маленьких пациентов визит в поликлинику превращается в волшебное путешествие — помогают рисунки на стенах. С такими сказочными друзьями и к доктору заходить не страшно.

«Я сюда пришёл в период, когда поликлиника ремонтировалась. До этого было обычное советское здание с облупившейся масляной краской на стенах. После ремонта всё, что вы видите здесь, — это результат проведённой работы», — рассказал Сергей Андреев, врач-травматолог Детской городской поликлиники № 9.

Большое удобство для посетителей — это практически полное отсутствие очередей. Так работает система электронной записи. Оставить заявку на приём к врачу можно не выходя из дома. А спектр услуг учреждения уникален для всего края.

Сейчас Детская городская поликлиника обслуживает 24 500 человек. Ежедневно три сотни сотрудников отдают силы на помощь детям и родителям. А в праздничный день и медработникам, и пациентам хочется пожелать одного — крепкого здоровья.

Катунь24