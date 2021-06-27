Катунь24: 155 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали за прошедшие сутки в Алтайском крае

Выздоровело 4 пациента, умерло 9 человек, от COVID-19 — 4.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 53715 человек, в т.ч. 3 622 ребенка. Выздоровели всего 47 152 (+ 4) человека. Умерло 3 399 (+ 9) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 421 (+ 4) человек; иные причины смерти – 978 (+5) человек.

По состоянию на 26 июня находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1449 человек.

Кроме этого, 380 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 361, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 126.

Минздравом края развернуто 2147 коек, к кислороду имеют подключение 1930, с ИВЛ – 202. Резервных коек: 2147-1449-380=318.

18 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

323 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 155 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул — 70, Бийск – 27, Алтайский район – 9, Славгород и Третьяковский район – по 7 заболевших, Змеиногорский район – 6, Локтевский район – 4, Новоалтайск – 3, Камень-на-Оби, Рубцовск, Каменский, Первомайский, Ребрихинский, Топчихинский, Чарышский, Шелаболихинский районы – по 2 заболевших, Егорьевский, Зональный, Ключевской, Крутихинский, Родинский, Советский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 19292, Алейск — 784, Алейский район — 320, Алтайский район — 222, Баевский район — 141, Белокуриха — 306, Бийск — 4601, Бийский район — 572, Благовещенский район — 695, Бурлинский район — 369, Быстроистокский район — 106, Волчихинский район — 413, Егорьевский район — 321, Ельцовский район — 43, Завьяловский район — 282, Залесовский район — 292, Заринск — 1437, Заринский район — 220, ЗАТО Сибирский — 98, Змеиногорский район — 568, Зональный район — 258, Калманский район — 480, Камень-на-Оби — 630, Каменский район — 289, Ключевский район — 319, Косихинский район — 226, Красногорский район — 75, Краснощековский район — 235, Крутихинский район — 247, Кулундинский район — 684, Курьинский район — 258, Кытмановский район — 169, Локтевский район — 724, Мамонтовский район — 307, Михайловский район — 586, Немецкий национальный район — 328, Новичихинский район — 296, Новоалтайск — 1476, Павловский район — 729, Панкрушихинский район — 121, Первомайский район — 927, Петропавловский район — 204, Поспелихинский район — 718, Ребрихинский район — 496, Родинский район — 385, Романовский район — 172, Рубцовск — 3772, Рубцовский район — 538, Славгород — 1253, Смоленский район — 269, Советский район — 160, Солонешенский район — 112, Солтонский район — 151, Суетский район — 53, Табунский район — 246, Тальменский район — 815, Тогульский район — 266, Топчихинский район — 432, Третьяковский район — 212, Троицкий район — 290, Тюменцевский район — 158, Угловский район — 180, Усть-Калманский район — 203, Усть-Пристанский район — 221, Хабарский район — 157, Целинный район — 230, Чарышский район — 146, Шелаболихинский район — 233, Шипуновский район — 501, Яровое – 696.

Из общего числа заболевших 608 случаев – завозные, в т.ч. 238 – из-за рубежа; 33014 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 53715 заболевших: 13959 – у больных внебольничной пневмонией, 31669 – у заболевших ОРВИ, в 8087 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1554935 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 161,16 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 4635 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 4781 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 334 477 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 26.06.2021 прививается 318 837 человек, в том числе: 65 566 человек получили первую прививку; 253 271 человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24