Катунь24: 19 пунктов раздельного сбора отходов работают сегодня в Барнауле

Сегодня, 26 июня, в краевой столице проходит традиционная экологическая акция по раздельному сбору отходов «Мобильный экодвор». Ее организатором выступила некоммерческая организация «Мусора.Больше.Нет».

Фото: pixabay.com

Как сообщили в пресс-центре администрации Барнаула, стационарный пункт приема вторсырья будет работать с 10 до 13 часов на площадке рядом с парком «Солнечный ветер» (проспект Ленина, 152). Всего в городе будет работать 19 мест, куда можно принести пластиковую перерабатываемую упаковку, просроченные лекарства, пластиковые и металлические крышки в рамках акции «Крышки Енота», пробки от вина и шампанского, картриджи от фильтров для воды. Также по нескольким маршрутам организуют работу мобильных точек сбора отходов. Все собранное вторсырье направят на переработку.

Уточнить время и маршруты мобильных точек сбора можно на официальном сайте Барнаула.

Катунь24