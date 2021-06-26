Катунь24: 142 заболели, 6 умерли: статистика по COVID-19 в Алтайском крае на 25 июня

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 142 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровел 1 пациент, умерло 6 человек, от COVID-19 – 5.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 53 560 человек, в т.ч. 3612 детей. Выздоровели всего 47 148 (+1) человек. Умерло 3390 (+6) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2417 (+5) человек; иные причины смерти – 973 (+1) человека.

По состоянию на 25 июня находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1409 человек.

Кроме этого, 339 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 367, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 126.

Минздравом края развернуто 2147 коек, к кислороду имеют подключение 1930, с ИВЛ – 202. Резервных коек: 2147-1409-339=399.

9 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

261 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходит амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 142 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул — 69, Бийск – 14, Рубцовск – 6, Камень-на-Оби, Алтайский район – по 5 заболевших, Заринск, Славгород, Локтевский район – по 4 заболевших, Новоалтайск, Ключевский, Волчихинский, Первомайский, Топчихинский, Третьяковский, Шелаболихинский районы – по 3 заболевших, Косихинский, Кулундинский, Чарышский районы — по 2 заболевших, Зональный, Павловский, Тальменский, Целинный районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 19222, Алейск — 784, Алейский район — 320, Алтайский район — 213, Баевский район — 141, Белокуриха — 306, Бийск — 4574, Бийский район — 572, Благовещенский район — 695, Бурлинский район — 369, Быстроистокский район — 106, Волчихинский район — 413, Егорьевский район — 320, Ельцовский район — 43, Завьяловский район — 282, Залесовский район — 292, Заринск — 1437, Заринский район — 220, ЗАТО Сибирский — 98, Змеиногорский район — 562, Зональный район — 257, Калманский район — 480, Камень-на-Оби — 628, Каменский район — 287, Ключевский район — 318, Косихинский район — 226, Красногорский район — 75, Краснощековский район — 235, Крутихинский район — 246, Кулундинский район — 684, Курьинский район — 258, Кытмановский район — 169, Локтевский район — 720, Мамонтовский район — 307, Михайловский район — 586, Немецкий национальный район — 328, Новичихинский район — 296, Новоалтайск — 1473, Павловский район — 729, Панкрушихинский район — 121, Первомайский район — 925, Петропавловский район — 204, Поспелихинский район — 718, Ребрихинский район — 494, Родинский район — 384, Романовский район — 172, Рубцовск — 3770, Рубцовский район — 538, Славгород — 1246, Смоленский район — 269, Советский район — 159, Солонешенский район — 112, Солтонский район — 151, Суетский район — 53, Табунский район — 246, Тальменский район — 815, Тогульский район — 266, Топчихинский район — 430, Третьяковский район — 205, Троицкий район — 290, Тюменцевский район — 158, Угловский район — 180, Усть-Калманский район — 203, Усть-Пристанский район — 221, Хабарский район — 157, Целинный район — 230, Чарышский район — 144, Шелаболихинский район — 231, Шипуновский район — 501, Яровое – 696.

Из общего числа заболевших 602 случая – завозные, в т.ч. 234 – из-за рубежа; 32 933 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 53 560 заболевших: 13 944 – у больных внебольничной пневмонией, 31 535 – у заболевших ОРВИ, в 8081 случае – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 550 300 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 155,51 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 4875 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 5065 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 334 477 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 25.06.2021 по техническим причинам федерального регистра вакцинированных выгрузка информации временно недоступна.

На утро 23.06.2021 года прививается 298 692 человека, в том числе: 53 062 человека получили первую прививку; 245 630 человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24