Горняк22: Змеиногорским МСО СУ СКР по Алтайскому краю предъявлено обвинение жителю Третьяковского района в убийстве пожилой женщины — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следователи Змеиногорского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявили обвинение 51-летнему жителю Третьяковского района. Он обвиняется в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По данным следствия вечером 20 мая 2021 года дном из сел Третьякоского района обвиняемый пришел в дом к 83-летней местной жительнице, так как ранее она просила его помочь по хозяйству. Между односельчанами произошла ссора из-за того, что мужчина, не спросив разрешения, вошел в дом. В ходе конфликта обвиняемый сначала палкой, а затем гаечным ключом несколько раз ударил по голове женщины. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В настоящее время судом по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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