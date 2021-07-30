Горняк22: Змеиногорским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту утопления десятилетнего мальчика — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Змеиногорским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ(причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, днем 27 июля 2021 года десятилетний мальчик ушел на улицу из дома в одном из сел Третьяковского района, однако домой ребенок не вернулся. После усиленных поисковых мероприятий 29 июля тело мальчика было обнаружено в реке Алей с признаками утопления.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства гибели ребенка. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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