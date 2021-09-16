Горняк22: Жительнице Барнаула предъявлено обвинение в убийстве сожителя — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Октябрьским межрайонным следственным отделом по городу Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 32-летней жительнице города Барнаула в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 12 сентября 2021 года в городе Барнауле обвиняемая распивала спиртное со своим сожителем. Мужчина стал высказывать претензии в том, что гражданская жена когда-то уходила от него и проживала с их общим знакомым, при этом оскорбляя женщину. В ходе ссоры обвиняемая взяла нож и нанесла им несколько ранений в грудную клетку сожителя. От полученных травм 56-летний потерпевший скончался в машине скорой медицинской помощи.

По ходатайству следователя СК в отношении женщины судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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