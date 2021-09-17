Горняк22: Жительнице Алтайского района предъявлено обвинение в убийстве сожителя — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Белокурихинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 47-летней жительнице Алтайского района, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, днем 14 сентября 2021 года в своем доме в одном из сел Алтайского района между находящимися в состоянии алкогольного опьянения сожителями произошла ссора. Мужчина стал оскорблять гражданскую жену на почве ревности к другим мужчинам. Не желая терпеть оскорблений обвиняемая, взяв нож, нанесла мужчине один удар в область грудной клетки. Смерть 48-летнего потерпевшего наступила на месте происшествия.

В настоящее время по ходатайству следователя обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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