Горняк22: Жительнице Алтайского края предъявлено обвинение в заведомо ложном доносе о преступлении

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31 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. К сотрудникам Алтайского линейного управления МВД России обратилась 30-летняя пассажирка рейсового автобуса, прибывшего в Барнаул и сообщила, что в пути неизвестный похитил ее дамскую сумку, в которой находились паспорт, банковская карта и наличные денежные средства. В установленном порядке потерпевшая была предупреждена об ответственности за ложные показания, но продолжила настаивать на совершении в отношении нее кражи.

В ходе дальнейшей проверки сотрудники транспортной полиции пришли к выводу о несоответствии показаний и произошедшего в действительности. Отец женщины рассказал, что паспорт находится у него. Дочь планировала взять по нему кредит и уехать в Барнаул в гости к знакомым, оставив без присмотра малолетних детей, младшему из которых один год. Из-за этого между родственниками произошел конфликт, и мужчина попробовал воспрепятствовать поступку дочери. Чтобы получить новый документ, удостоверяющий личность, и избежать административного штрафа, она придумала историю о краже.

Собранные транспортными полицейскими материалы легли в основу уголовного дела в отношении женщины — о заведомо ложном доносе. В настоящее время предварительное расследование завершено. Фигурантке предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 306 Уголовного кодекса Российской Федерации. За данное деяние установлено наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Фото и видео: Алтайское линейное управление (ЛУ) МВД России на транспорте

Автор: vizitka01

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