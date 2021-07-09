ГОРНЯК22 10.07.2021
Алтайский край

Горняк22: Жительнице Алтайского края дали 3 года условно за натравливание собаки на полицейского » Городской портал — вРубцовске.ру

Горняк22
18 часов Ago

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08 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Заринский городской суд Алтайского края признал местную жительницу виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 Уголовного кодекса РФ (применение насилия в отношении представителя власти), в результате которого получил ранение сотрудник транспортной полиции.​

Как пояснили в пресс-службе Алтайского линейного управления МВД России, в ведомство поступила информация о хищении дизельного топлива на одном из транспортных предприятий.

По прибытию полицейских к месту жительства работника этого предприятия, хозяин дома и его супруга стали препятствовать проведению осмотра приусадебной территории. Помимо прочего, женщина сняла с привязи дворовую собаку и натравила ее на одного из офицеров полиции.

Нападение животного удалось нейтрализовать без применения огнестрельного оружия и специальных средств, но в результате нападения собаки сотрудник транспортной полиции получил рваные раны правой голени. Коллеги незамедлительно доставили его в лечебное учреждение, где врачи оказали пострадавшему необходимую медицинскую помощь.

По данному факту в отношении​ женщины Западно-Сибирским следственным управление на транспорте СК России было возбуждено и расследовано уголовное дело. Суд признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Фото: stv24.tv

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