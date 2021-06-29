ГОРНЯК22 30.06.2021
Алтайский край

Горняк22: Жительница Зонального района признана виновной в причинении тяжкого вреда здоровью супругу — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
17 часов Ago

Собранные Троицким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 48-летней жительнице Зонального района. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

По данным следствия и суда, днем в сентябре 2020 года супруги находились у себя дома в одном из сел Зонального района. Между ними возникла ссора по незначительному поводу. В ходе словесного конфликта женщина, взяв нож, нанесла им один удар мужчине в область груди. 58-летний потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение.

В ходе следствия обвиняемая вину в содеянном признала полностью. Следователями СК собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив подсудимой наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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