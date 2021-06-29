Горняк22: Жительница Зонального района признана виновной в причинении тяжкого вреда здоровью супругу — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные Троицким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 48-летней жительнице Зонального района. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

По данным следствия и суда, днем в сентябре 2020 года супруги находились у себя дома в одном из сел Зонального района. Между ними возникла ссора по незначительному поводу. В ходе словесного конфликта женщина, взяв нож, нанесла им один удар мужчине в область груди. 58-летний потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение.

В ходе следствия обвиняемая вину в содеянном признала полностью. Следователями СК собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив подсудимой наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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