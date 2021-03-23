Горняк22: Жительница Заринского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве сожителя — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Заринским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летней жительницы Заринского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, вечером в декабре 2020 года обвиняемая, отмечала день рождения в компании знакомых и родственников в одном из сел Заринского района. В ходе застолья между гражданскими супругами возник конфликт на бытовой почве. Разозлившись, женщина взяла кухонный нож и нанесла им один удар в грудь сожителя. От полученных телесных повреждений 32-летний мужчина скончался на месте происшествия.

В ходе следствия обвиняемая полностью признала вину в содеянном, утверждая, что умысла на убийство у нее не было. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым и.о. прокурора Заринского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления (по взаимодействию со СМИ) Елена Коновалова

ИСТОЧНИК