ГОРНЯК22 10.07.2021
Алтайский край

Горняк22: Жительница Залесовского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве матери — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
18 часов Ago

Заринским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении  28-летней жительницы Залесовского района, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного   ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия установлено, днем в начале апреля 2021 года  компания местных жителей распивала спиртное в одном из сел Залесовского района. Во время застолья между матерью и дочерью произошел конфликт, в ходе которого обвиняемая нанесла один удар кухонным ножом в область жизненно-важных органов близкой родственницы. От полученных травм 60-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В ходе предварительного следствия женщина вину в содеянном признала полностью. Следователями собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Залесовского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

 

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ГОРНЯК22 10.07.2021

Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направлено в суд уголовное дело в отношении жителя города Рубцовска в причинении тяжкого вреда здоровью отцу и применении насилия в отношении сотрудника уголовно-исполнительной системы — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

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