Горняк22: Жительница Залесовского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве матери — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Заринским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летней жительницы Залесовского района, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия установлено, днем в начале апреля 2021 года компания местных жителей распивала спиртное в одном из сел Залесовского района. Во время застолья между матерью и дочерью произошел конфликт, в ходе которого обвиняемая нанесла один удар кухонным ножом в область жизненно-важных органов близкой родственницы. От полученных травм 60-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В ходе предварительного следствия женщина вину в содеянном признала полностью. Следователями собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Залесовского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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