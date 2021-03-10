Горняк22: Жительница Троицкого района приговорена к штрафу за заведомо ложный донос по обвинению в совершении тяжкого преступления — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные Троицким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 25-летней жительнице Троицкого района. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления).

Следствием и судом установлено, что в июле 2020 года осужденная уехала в соседнее село, где в компании распивала спиртное. В ночное время она решила поехать домой, попросив незнакомого мужчину отвезти. После того, как супруг женщины увидел, что она на чужом автомобиле в состоянии алкогольного опьянения подъехала к дому, стал предъявлять претензии. Чтобы оправдаться, супруга сообщила ему, что водитель автомобиля ее изнасиловал.

В ходе предварительного следствия женщина свою вину признала и в содеянном раскаялась. Суд, приняв во внимание все собранные следствием доказательства, приговорил ее к выплате штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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