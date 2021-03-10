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Алтайский край

Горняк22: Жительница Троицкого района приговорена к штрафу за заведомо ложный донос по обвинению в совершении тяжкого преступления — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Мар 10, 2021
ГОРНЯК22 11.03.2021

Собранные Троицким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 25-летней  жительнице Троицкого района. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления).

Следствием и судом установлено, что в июле 2020 года осужденная уехала в соседнее село, где в компании распивала спиртное. В ночное время она решила поехать домой, попросив незнакомого мужчину отвезти. После того, как супруг женщины увидел, что она на чужом автомобиле в состоянии алкогольного опьянения подъехала к дому, стал предъявлять претензии. Чтобы оправдаться, супруга сообщила ему, что водитель автомобиля ее изнасиловал.

В ходе предварительного следствия женщина свою вину признала и в содеянном раскаялась. Суд, приняв во внимание все собранные следствием доказательства, приговорил ее к выплате штрафа в размере 10 тысяч рублей.  

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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