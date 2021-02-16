Горняк22: Жительница Третьяковского района признана виновной в убийстве гражданского мужа - Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

Собранные Змеиногорским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 48-летней жительнице Третьяковского района. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия и суда, днем в июле 2020 года в одном из сел Третьяковского района между находящимися в состоянии алкогольного опьянения сожителями произошла ссора. В ходе конфликта по незначительному поводу на бытовой почве осужденная, взяв кухонный нож, нанесла одно ножевое ранение в область живота гражданского супруга. Смерть 37-летнего потерпевшего наступила на месте происшествия.

Женщина в ходе расследования уголовного дела вину в содеянном признала полностью. Однако это не помогло ему избежать уголовной ответственности. Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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