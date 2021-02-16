Горняк22: Жительница Третьяковского района признана виновной в убийстве гражданского мужа - Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: Жительница Третьяковского района признана виновной в убийстве гражданского мужа — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Фев 16, 2021
ГОРНЯК22 16.02.2021

Собранные Змеиногорским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 48-летней жительнице Третьяковского района. Она признана виновной  в совершении преступления, предусмотренного  ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия и суда, днем в  июле 2020 года в одном из сел Третьяковского района между находящимися в состоянии алкогольного опьянения сожителями произошла ссора. В ходе конфликта по незначительному поводу на бытовой почве осужденная,  взяв кухонный нож, нанесла одно ножевое ранение в область живота гражданского супруга. Смерть 37-летнего потерпевшего наступила на месте происшествия.

Женщина в ходе расследования уголовного дела вину в содеянном признала полностью. Однако это не помогло ему избежать уголовной ответственности. Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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