Горняк22: Жительница Тальменского района предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья сожителю, повлекшего его смерть — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по ЗАТО Сибирский следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летней женщины, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, ночью в конце мая 2021 года обвиняемая совместно со своим сожителем распивала спиртное в своем доме в одном из сел Тальменского района. В ходе возникшего конфликта, женщина нанесла потерпевшему не менее 2 ударов ножом в жизненно-важные органы. 38-летний мужчина был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался от полученных травм. Мотивом совершения преступления явились конфликтные отношения на почве ревности гражданских супругов.

В ходе следствия обвиняемая частично признала вину в содеянном. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым и.о.прокурора Тальменского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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