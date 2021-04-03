Горняк22: Жительница Тальменского района предстанет перед судом по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью гражданскому мужу — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по ЗАТО Сибирский следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летней жительницы Тальменского района, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

По данным следствия, вечером в январе 2021 года обвиняемая вместе с гражданским мужем употребляла спиртные напитки в одном сел Тальменского района. Между мужчиной и женщиной, возникла ссора по незначительному поводу. В ходе словесного конфликта обвиняемая, взяв нож, нанесла им не менее 4 ударов сожителю в область грудной клетки, причинив тяжкий вред здоровью, опасный для его жизни. 54-летний потерпевший был госпитализирован в городскую больницу, где ему оказана медицинская помощь.

В ходе следствия обвиняемая вину в содеянном признала полностью. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи, с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Тальменского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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