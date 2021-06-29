Горняк22: Жительница Табунского района признана виновной в применении насилия в отношении сотрудника полиции — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные Кулундинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 40-летней жительнице Табунского района. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношениипредставителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По данным следствия и суда, ночью в ноябре 2020 года сотрудники полиции прибыли в одно из сел Табунского района по сообщению о нарушении тишины осужденной. В связи с тем, что в действиях женщины усматривались признаки административного правонарушения, было принято решение о доставлении ее в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Осужденная, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, с целью оказания сопротивления законному действию сотрудника полиции в служебном автомобиле выразилась в его адрес оскорбительными высказываниями с грубой нецензурной бранью, после чего нанесла представителю власти несколько ударов рукой, причинив ему физическую боль.

В ходе следствия женщина вину в содеянном признала полностью. Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимую виновной в инкриминируемом ей деянии и назначил наказание в виде штрафа в размере 8 тысяч рублей.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

Жительница Табунского района признана виновной в применении насилия в отношении сотрудника полиции

Собранные Кулундинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 40-летней жительнице Табунского района. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношениипредставителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По данным следствия и суда, ночью в ноябре 2020 года сотрудники полиции прибыли в одно из сел Табунского района по сообщению о нарушении тишины осужденной. В связи с тем, что в действиях женщины усматривались признаки административного правонарушения, было принято решение о доставлении ее в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Осужденная, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, с целью оказания сопротивления законному действию сотрудника полиции в служебном автомобиле выразилась в его адрес оскорбительными высказываниями с грубой нецензурной бранью, после чего нанесла представителю власти несколько ударов рукой, причинив ему физическую боль.

В ходе следствия женщина вину в содеянном признала полностью. Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимую виновной в инкриминируемом ей деянии и назначил наказание в виде штрафа в размере 8 тысяч рублей.

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