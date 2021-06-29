ГОРНЯК22 30.06.2021
Алтайский край

Горняк22: Жительница Табунского района признана виновной в применении насилия в отношении сотрудника полиции — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
17 часов Ago

 Собранные Кулундинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 40-летней жительнице Табунского района. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия,  не опасного для жизни или здоровья, в отношениипредставителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По данным следствия и суда, ночью в ноябре 2020 года сотрудники полиции прибыли в одно из сел Табунского района по сообщению о нарушении тишины осужденной. В связи с тем, что в действиях женщины усматривались признаки административного правонарушения,  было принято решение о доставлении ее в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Осужденная, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, с целью оказания сопротивления законному  действию сотрудника полиции в служебном автомобиле выразилась в его адрес оскорбительными высказываниями с грубой нецензурной бранью, после чего нанесла представителю власти несколько ударов рукой, причинив ему физическую боль.

В ходе следствия женщина вину в содеянном признала полностью. Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимую виновной в инкриминируемом ей деянии и назначил наказание в виде штрафа в размере 8 тысяч рублей.

 

 Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

 

 

Жительница Табунского района признана виновной в применении насилия в отношении сотрудника полиции

 

Собранные Кулундинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 40-летней жительнице Табунского района. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия,  не опасного для жизни или здоровья, в отношениипредставителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По данным следствия и суда, ночью в ноябре 2020 года сотрудники полиции прибыли в одно из сел Табунского района по сообщению о нарушении тишины осужденной. В связи с тем, что в действиях женщины усматривались признаки административного правонарушения,  было принято решение о доставлении ее в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Осужденная, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, с целью оказания сопротивления законному  действию сотрудника полиции в служебном автомобиле выразилась в его адрес оскорбительными высказываниями с грубой нецензурной бранью, после чего нанесла представителю власти несколько ударов рукой, причинив ему физическую боль.

В ходе следствия женщина вину в содеянном признала полностью. Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимую виновной в инкриминируемом ей деянии и назначил наказание в виде штрафа в размере 8 тысяч рублей.

 

 

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