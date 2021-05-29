Горняк22: Жительница Родинского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве супруга — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Благовещенским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летней жительницы Родинского района, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, в начале января 2021 года в своем доме в одном из сел Родинского района между супругами произошла ссора, на почве длительных неприязненных отношений. В результате обвиняемая, взяв топор, нанесла супругу не менее четырех в область головы. Смерть 62-летнего потерпевшего наступила на месте происшествия. Впоследствии, с целью сокрытия следов совершенного преступления, она расчленила тело мужчины и пыталась сжечь его в надворных постройках на придомовой территории. Установлено, что ранее обвиняемая уже была судима за совершение преступлений в отношении супруга, однако на путь исправления не встала и вновь совершила тяжкое преступление.

В ходе следствия обвиняемая полностью признала вину в содеянном. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Родинского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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