Горняк22: Жительница Первомайского района предстанет перед судом по обвинению в покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по Центральному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летней жительницы Первомайского района, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.3 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам).

По данным следствия, в мае 2020 года обвиняемая получила сертификат о прохождении обучения в автошколе. В дальнейшем сдать экзамен на право управления транспортным средством женщине не удалось, поэтому на одном из сайтов объявлений она нашла человека, который пообещал оказать содействие в получении водительского удостоверения.

В ходе личной встречи посредник пообещал женщине передать денежное вознаграждение сотруднику ГИБДД для получения водительского удостоверения, минуя законную процедуру сдачи экзамена. Обвиняемая, согласившись на условия мужчины, передала денежные средства в сумме 60 тысяч рублей. Довести преступный умысел до конца ей не удалось, так как посредник не имел намерений передавать денежные средства, а взяв их, распорядился по своему усмотрению.

В ходе следствия обвиняемая вину в содеянном признала полностью. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Центрального района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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