ГОРНЯК22 02.12.2021
Алтайский край

Горняк22: Жительница Новосибирской области признана виновной в убийстве случайного знакомого — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
2 часа Ago

Собранные следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора неоднократно судимой 35-летней жительнице Новосибирской области. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия и суда, осужденная, направляясь на заработки в Горный Алтай, несколько дней проживала у малознакомого жителя города Бийска. Утром в августе 2020 года в ходе застолья между случайными знакомыми возник конфликт по малозначительному поводу. В ходе ссоры гостья, взяв кухонный нож, нанесла не менее 9 ударов в область шеи хозяину дома и скрылась с места преступления. От полученных травм  61-летний мужчина скончался на месте происшествия.

 Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

 

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