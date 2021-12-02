Горняк22: Жительница Новосибирской области признана виновной в убийстве случайного знакомого — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора неоднократно судимой 35-летней жительнице Новосибирской области. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия и суда, осужденная, направляясь на заработки в Горный Алтай, несколько дней проживала у малознакомого жителя города Бийска. Утром в августе 2020 года в ходе застолья между случайными знакомыми возник конфликт по малозначительному поводу. В ходе ссоры гостья, взяв кухонный нож, нанесла не менее 9 ударов в область шеи хозяину дома и скрылась с места преступления. От полученных травм 61-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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