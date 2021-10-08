Горняк22: Жительница Новоалтайска предстанет перед судом по обвинению в убийстве бывшего сожителя — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летней жительницы города Новоалтайска, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, вечером в июне 2021 года обвиняемая находилась в гостях у бывшего сожителя в городе Новоалтайске. Во время застолья между ними возникла словесная ссора по незначительному поводу. В ходе конфликта обвиняемая взяла нож и нанесла им не менее пяти ударов в область жизненно важных органов потерпевшему. 49-летнего мужчину доставили в медицинское учреждение, где он впоследствии скончался от полученных телесных повреждений.

Следует отметить, что ранее в 2014 году женщина уже причиняла тяжкие телесные повреждения сожителю таким же образом. Тогда мужчина выжил, а женщину привлекли к уголовной ответственности.

В ходе следствия обвиняемая вину в содеянном не признала. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором города Новоалтайска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

ИСТОЧНИК