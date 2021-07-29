Горняк22: Жительница Кытмановского района предстанет перед судом по обвинению в заведомо ложном доносе о совершении в отношении нее тяжкого преступления — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Заринским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летней жительницы Кытмановского района. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления).

По данным следствия, в конце мая 2021 года обвиняемая распивала спиртное со своим знакомым, а затем добровольно вступила с ним в интимную связь. Однако уходя домой, между односельчанами произошел конфликт, после которого женщина заявила в правоохранительные органы о сексуальном насилии со стороны знакомого. При этом она была предупреждена об ответственности за дачу заведомо ложных показаний. В ходе выяснения всех обстоятельств женщина призналась, что оговорила мужчину, после чего сама была привлечена к уголовной ответственности.

В ходе предварительного следствия обвиняемая вину признала и в содеянном раскаялась. Следователем собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Кытмановского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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