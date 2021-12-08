Горняк22: Жительница Крутихинского района признана виновной в истязании и покушении на убийство малолетнего сына — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные четвертым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 22-летней жительнице Крутихинского района. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. « г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, т.е. причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, и лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости от виновного), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего лицом, на которое возложены эти обязанности, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним), ч.3 ст.30 ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, малолетнему, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).

По данным следствия и суда, в 2020 году женщина, воспитывающая 2-х летнего сына, систематически причиняла ему физические и нравственные страдания путем нанесения побоев. Осужденная, требуя неукоснительного подчинения и послушания, физически и морально наказывала мальчика.

Кроме того, вечером в июне 2020 года осужденная употребляла спиртные напитки в компании знакомых на берегу реки в Крутихинском районе. Вместе с женщиной на берегу водоема находился ее сын и играл в мобильный телефон, который затем уронил в воду. На почве внезапно возникшей неприязни, женщина взяла ребенка на руки, высказав угрозу убийством, и зашла с ним в воду на значительное расстояние от берега. Находясь в реке, осужденная несколько раз погрузила сына с головой на глубину больше его роста, а затем оставила малолетнего ребенка в воде, а сама вышла на берег.

Благодаря активным действиям знакомого злоумышленницы, который смог достать ребенка из реки, удалось избежать трагедии.

В ходе предварительного следствия женщина вину не признала. Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на 1 год.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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