Горняк22: Жительница Крутихинского района приговорена к штрафу за попытку дачи взятки сотруднику ГИБДД — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Жительница Крутихинского района приговорена к штрафу за попытку дачи взятки сотруднику ГИБДД — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю22.04.2021
Собранные Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 57 –летней жительнице Крутихинского района в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу мелкой взятки должностному лицу).
Следствием и судом установлено, что в августе 2020 года в одном из сел Крутихинского района обвиняемая совместно со своим супругом, который находился в состоянии алкогольного опьянения, поехали в магазин для приобретения спиртного. После того, как транспортное средство было остановлено сотрудниками ГИБДД, женщина предложила стражу порядка в качестве взятки денежные средства за не привлечение мужа к административной ответственности. Довести преступный умысел до конца ей не удалось – полицейский от дачи взятки отказался.
В ходе предварительного следствия обвиняемая вину в содеянном признала. Следствием собрана достаточная доказательственная база, которую суд принял во внимание, назначив подсудимой наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.
Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева