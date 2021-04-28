Горняк22: Жительница Краснодарского края предстанет перед судом по обвинению в заведомо ложном доносе о совершении в отношении нее тяжкого преступления — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Заринским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летней жительницы Краснодарского края. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления).

Следствием и судом установлено, что в январе 2021 года обвиняемая отдыхала со своим мужем и подругой в одном из баров города Заринска. Между ее супругом и двумя посетителями заведения произошел конфликт, переросший в драку, после чего на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Помимо заявления об избиении мужа, женщина, предупрежденная об ответственности за дачу заведомо ложных показаний, написала заявление о ее изнасиловании участниками конфликта.

В ходе расследования следователем СК было установлено, что изнасилование не совершалось, после чего женщина была привлечена к уголовной ответственности.

Обвиняемая вину признала, объясняя свои действия неприязненными отношениями к обидчикам мужа и желанием их наказать по всей строгости. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным и.о. прокурора города Заринска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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