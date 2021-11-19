Горняк22: Жительница города Барнаула предстанет перед судом по обвинению в склонении к употреблению наркотиков свою несовершеннолетнюю дочь — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по Ленинскому району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней жительницы города Барнаула. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств, совершенное в отношении несовершеннолетнего), п. «в» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста в отношении несовершеннолетнего), ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 228 УК РФ (действия, непосредственно направленные на незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).

По данным следствия, обвиняемая, страдающая наркотической зависимостью, путем уговоров и убеждений склонила свою 10-летнюю дочь к употреблению наркотиков, которые приобретала через сеть «Интернет». С июня по август 2021 года она неоднократно употребляла с несовершеннолетней наркотическое вещество «скорость» путем курения. При этом мать рассказывала дочери, что от данного наркотического вещества не бывает привыканий. После очередного приема наркотиков несовершеннолетняя, у которой начались галлюцинации, была госпитализирована в медицинское учреждение. В настоящее время девочка изъята из семьи.

В ходе предварительного следствия обвиняемая утверждала, что страдает зависимостью и не помнит, что употребляла наркотические вещества со своей дочерью. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Ленинского района города Барнаула обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

ИСТОЧНИК