ГОРНЯК22 19.11.2021
Алтайский край

Горняк22: Жительница города Барнаула предстанет перед судом по обвинению в склонении к употреблению наркотиков свою несовершеннолетнюю дочь — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
14 часов Ago

Следственным отделом по Ленинскому району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней жительницы города Барнаула. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств, совершенное в отношении несовершеннолетнего), п. «в» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста в отношении несовершеннолетнего), ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 228 УК РФ (действия, непосредственно направленные на незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).

По данным следствия, обвиняемая, страдающая наркотической зависимостью, путем уговоров и убеждений склонила свою 10-летнюю дочь к употреблению наркотиков, которые приобретала через сеть «Интернет». С июня по август 2021 года она неоднократно употребляла с несовершеннолетней наркотическое вещество «скорость» путем курения. При этом мать рассказывала дочери, что от данного наркотического вещества не бывает привыканий. После очередного приема наркотиков несовершеннолетняя, у которой начались галлюцинации, была госпитализирована в медицинское учреждение. В настоящее время девочка изъята из семьи.

В ходе предварительного следствия обвиняемая утверждала, что страдает зависимостью и не помнит, что употребляла наркотические вещества со своей дочерью. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Ленинского района города Барнаула  обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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