Горняк22: Жительница города Барнаула предстанет перед судом по обвинению в предоставлении своего паспорта для незаконного образования юридического лица — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летней жительницы города Барнаула. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).

По данным следствия, в мае 2019 года к обвиняемой, обратился незнакомый мужчина, который предложил за денежное вознаграждение выступить в качестве учредителя и директора в обществе с ограниченной ответственностью, фактически не осуществляя деятельность по его управлению и тем самым выполнить роль подставного лица. Женщина ответила согласием и предоставила ему свой паспорт. В свою очередь незнакомец впоследствии подготовил правоустанавливающие документы для образования юридического лица. Противоправные действия дали основание для незаконного внесения в ЕГРЮЛ сведений об обвиняемой, как о подставном лице, то есть учредителе и директоре ООО без фактического управления юридическим лицом.

Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утверждённым заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следственные органы Следственного комитета РФ по Алтайскому краю в очередной раз обращают внимание граждан на то, что незаконное использование документа для образования юридического лица является уголовно-наказуемым деянием. Данные преступления посягают на отношения, складывающиеся в сфере предпринимательской деятельности. Их общественная опасность заключается в том, что они создают предпосылки и условия незаконного образования «фиктивных» юридических лиц, используемых в дальнейшем для совершения преступлений в сфере экономики. Мотив и цель создания организации на подставное лицо предполагают корысть, стремление к обогащению, ведение финансово-хозяйственной деятельности для последующего утаивания налогов, возмещения НДС, легализации имущества добытого преступным путем. Как правило, такие организации не представляют налоговую отчетность и в большинстве случаев создаются для прикрытия незаконной финансово-хозяйственной деятельности.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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