Горняк22: Жительница Егорьевского района признана виновной в применении насилия в отношении сотрудника полиции — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные Рубцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 33-летней жительнице Егорьевского района. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти с исполнением им своих должностных обязанностей).

По данным следствия и суда, вечером в мае 2021 года в органы полиции поступило сообщение о хищении имущества в одном из сел Егорьевского района. Выехавший по вызову сотрудник полиции обнаружил по месту жительства осужденную, находившуюся в состоянии алкогольного опьянения. Не желая подчиняться законным требованиям сотрудника полиции, женщина, стала оскорблять полицейского словами грубой нецензурной брани, затем нанесла представителю власти несколько ударов рукой, причинив ему физическую боль.

В ходе следствия женщина вину в содеянном признала полностью. Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимую виновной в инкриминируемом ей деянии и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

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