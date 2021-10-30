Горняк22: Жительница Бурлинского района предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему годовалому сыну, повлекшему его смерть — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Славгородским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летней жительницы Бурлинского района, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, днем 06 июня 2021 года в одном из сел Бурлинского района обвиняемая, пытаясь успокоить своего годовалого сына, нанесла ему не менее 7 ударов в область головы и туловища. Женщина доставила ребенка в медицинское учреждение, однако от полученных телесных повреждений мальчик по дороге скончался.

Следует отметить, что в 2019 году женщина была осуждена Бурлинским районным судом за совершение преступления в отношении своего 7-летнего сына (истязание и причинение средней тяжести вреда здоровью) и ей назначено условное наказание. По решению суда подозреваемая была лишена родительских прав в отношении трех старших детей.

В ходе следствия обвиняемая вину в содеянном не признала. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Бурлинского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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