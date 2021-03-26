Горняк22: Жительница Бийского района предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью односельчанину, повлекшего его смерть — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Бийским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимой 23-летней жительницы Бийского района, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, днем в январе 2021 года потерпевший встретил на улице бывшую жительницу села и пригласил ее в гости. В ходе распития спиртного односельчане поконфликтовали. В связи с личными неприязненными отношениями гостья, сначала ножом, а затем лопатой и руками нанесла множественные удары в область жизненно – важных органов хозяину дома и скрылась с места преступления. От полученных травм 63-летний мужчина скончался на месте происшествия.

В ходе следствия обвиняемая вину в содеянном признала частично. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Бийского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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