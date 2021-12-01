ГОРНЯК22 01.12.2021
Алтайский край

Горняк22: Жительница Барнаула и ее сын предстанут перед судом по обвинению в оскорблении участников судебного разбирательства — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
13 часов Ago

Октябрьским межрайонным следственным отделом по городу Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летней супруги и 34-летнего сына осужденного за коррупционные преступления Сергея Дёмина. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, то есть неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства), ч. 2 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, то есть неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи, участвующего в отправлении правосудия) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По данным следствия, 10 сентября 2021 года судом был вынесен  приговор бывшему заместителю главы администрации города Барнаула Сергею Дёмину. Он признан виновным в получении взяток в особо крупном размере и приговорен к длительному сроку лишения свободы с выплатой многомиллионного штрафа и конфискацией имущества. Супруга и сын бывшего чиновника, недовольные назначенным наказанием, выразились грубой нецензурной бранью, употребив при этом в неприличной форме выражения, унижающие честь и достоинство государственного обвинителя и судьи судебного заседания. Кроме того, спустя два дня сын осужденного посредством одного из популярных мессенджеров, а также в ходе телефонного разговора высказал угрозы применения насилия в отношении сотрудника Управления ФСБ России по Алтайскому краю, осуществлявшего оперативное сопровождение по уголовному делу в отношении его отца.

В ходе предварительного следствия обвиняемые вину в содеянном признали. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Железнодорожного района города Барнаула обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

ИСТОЧНИК

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю организована доследственная проверка по сообщению СМИ о ненадлежащем обеспечении углем жителей Локтевского района — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю организована доследственная проверка по сообщению СМИ о ненадлежащем обеспечении углем жителей Локтевского района — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
13 часов Ago
В средствах массовой информации и социальных сетях распространено сообщение о том, что жители Локтевского района не могут отапливать свои дома...
Горняк22: Житель Барнаула признан виновным в изнасиловании молодой женщины — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Житель Барнаула признан виновным в изнасиловании молодой женщины — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
13 часов Ago
Собранные следственным отделом по Индустриальному району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для...
Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела по факту злоупотребления должностными полномочиями при обеспечении жильем детей-сирот — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела по факту злоупотребления должностными полномочиями при обеспечении жильем детей-сирот — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
13 часов Ago
Четвертым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела...

Читать по теме:

ВТОПЕ: