Горняк22: Жительница Барнаула и ее сын предстанут перед судом по обвинению в оскорблении участников судебного разбирательства — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Октябрьским межрайонным следственным отделом по городу Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летней супруги и 34-летнего сына осужденного за коррупционные преступления Сергея Дёмина. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, то есть неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства), ч. 2 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, то есть неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи, участвующего в отправлении правосудия) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По данным следствия, 10 сентября 2021 года судом был вынесен приговор бывшему заместителю главы администрации города Барнаула Сергею Дёмину. Он признан виновным в получении взяток в особо крупном размере и приговорен к длительному сроку лишения свободы с выплатой многомиллионного штрафа и конфискацией имущества. Супруга и сын бывшего чиновника, недовольные назначенным наказанием, выразились грубой нецензурной бранью, употребив при этом в неприличной форме выражения, унижающие честь и достоинство государственного обвинителя и судьи судебного заседания. Кроме того, спустя два дня сын осужденного посредством одного из популярных мессенджеров, а также в ходе телефонного разговора высказал угрозы применения насилия в отношении сотрудника Управления ФСБ России по Алтайскому краю, осуществлявшего оперативное сопровождение по уголовному делу в отношении его отца.

В ходе предварительного следствия обвиняемые вину в содеянном признали. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Железнодорожного района города Барнаула обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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