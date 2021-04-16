Горняк22: Жителю города Барнаула избрана мера пресечения в виде заключения под стражу за убийство незнакомого мужчины — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Жителю города Барнаула избрана мера пресечения в виде заключения под стражу за убийство незнакомого мужчины — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

16.04.2021 0 Автор Горняк22

По ходатайству следователя Октябрьского межрайонного следственного  отдела города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю судом избрана мера пресечения 27-летнему мужчине. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 12 апреля 2021 года подозреваемый в подъезде жилого дома на улице Чудненко в городе Барнауле познакомился с компанией молодых людей. Они пригласили мужчину пройти в квартиру, где совместно стали распивать спиртное. В ходе общения у подозреваемого и одного из присутствующих возник словесный конфликт, в ходе которого гость разбил стеклянную бутылку и оставшейся ее половиной нанес резаное ранение шеи потерпевшему.

Следствием проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, в ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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РубрикаАлтайский край

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