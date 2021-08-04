Горняк22: Жителю Бийского района заочно предъявлено обвинение в похищении 12-летней девочки — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Четвертым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю заочно предъявлено обвинение 40-летнему жителю Бийского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. « в, д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с угрозой применением насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего).

По данным следствия, в одном из сел Бийского района в период времени с июня по июль 2021 года обвиняемый наблюдал за несовершеннолетней девочкой, которая проживала в этом селе в летний период. Днем 31 июля несовершеннолетнюю, проезжающую на велосипеде по проселочной дороге увидел злоумышленник. С силой толкнув девочку, мужчина связал ей руки и ноги, а затем надел на нее мешок. Обвиняемый погрузил потерпевшую в прицеп самоходного транспортного средства, после чего переместил в подвал занимаемого им дома.

В связи с тем, что мужчина скрылся от органов следствия, он был объявлен в федеральный розыск, в ближайшее время следователь обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу заочно.

Под пристальным вниманием следователей СК девочке оказывается психологическая помощь.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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