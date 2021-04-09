Горняк22: Жителю Алтайского района предъявлено обвинение в убийстве пожилого мужчины — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Белокурихинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 54-летнему жителю Алтайского района, в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, в марте 2021 года обвиняемый приобрел автомобиль у жителя одного из сел Алтайского района. При постановке автомобиля на учет в органах ГИБДД мужчина выяснил, что у автомобиля имеются обременения, наложенные судебными приставами. 01 апреля обвиняемый, находящийся в состоянии алкогольного опьянения пришел к пожилому мужчине с целью выяснить эти обстоятельства. Из-за возникшей ссоры злоумышленник, взяв нож, нанес хозяину дома не менее трех ударов в область жизненно-важных органов. Смерть 85-летнего потерпевшего наступила на месте происшествия.

В настоящее время по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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