Горняк22: Жители Табунского района признаны виновными в совершении преступлений имущественного характера и против половой неприкосновенности несовершеннолетней - Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: Жители Табунского района признаны виновными в совершении преступлений имущественного характера и против половой неприкосновенности несовершеннолетней — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Фев 19, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

Собранные Кулундинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум  неоднократно судимым жителям Табунского района 18-ти и 19-ти лет. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в  совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста), п. «а» ч.2 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительному сговору).

.По данным следствия и суда, в июне 2020 года в одном из сел Табунского района осужденный, будучи совершеннолетним, вступил в  интимные отношения с 15-летней школьницей. Несмотря на то, что близкие отношения между молодым человеком и потерпевшей происходили по взаимному согласию – это является уголовно-наказуемым деянием, так как несовершеннолетняя в тот период времени не достигла шестнадцатилетнего возраста, что нарушило нормальное физиологическое и психически-нравственное формирование ее личности.

Кроме того, через месяц два молодых человека совершили угон автомобиля находящегося в гараже на придомовой территории в одном из сел.

В ходе предварительного следствия обвиняемые вину содеянном признали. Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимых виновными и назначил им наказание от 2-х лет до 3 лет 6 месяцев  лишения свободы с отбыванием наказания  в исправительной колонии общего режима.

 

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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