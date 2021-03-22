Горняк22: Жители с.Романовка Рубцовского района несколько лет не могут добиться автобуса для подвоза детей в детский сад

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21 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Ближайший детский сад от села Романовки, расположенного в Рубцовском районе, находится в соседней деревне на расстоянии более четырех километров, но возить туда детей не на чем. Раньше специально для этих целей, по словам местных жителей, выделялся автобус, но потом его из-за отсутствия финансирования отменили.

«Перестали возить ребятишек уже давно. Мы куда только не обращались, но от нас везде «отмахиваются». Сейчас ситуация такая, у кого есть свой транспорт, они возят своих детей в детский сад, а у кого его нет, соответственно не возят, потому как не на чем.

Лично у нашей семьи транспорта нет и таких как мы, по меньшей мере более десятка наберется», — пожаловалась журналисту портала «вРубцовске.ру» многодетная мама из с.Романовка.

Родители дошколят проживающих в Романовке искренне надеятся, что их услышат региональные власти и данная проблема будет решена.

Фото: pushchino.msr.mosreg.ru

Автор: vizitka77

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