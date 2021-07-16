Горняк22: Жители Рубцовска могут получить бесплатную правовую помощь по жилищно-коммунальным вопросам » Городской портал — вРубцовске.ру

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15 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. 16 июля 2021 года в 10:00 в Instagram МФЦ Алтайского края юристы проведут прямой эфир на тему: «Защита прав потребителей при предоставлении коммунальных услуг».

Директор центра «Юридическая клиника», старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса Алтайского филиала РАНХиГС Светлана Рыбакова и юрисконсульт МФЦ Алтайского края Олег Коваленко бесплатно ответят на вопросы граждан, касающиеся споров в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Также они расскажут об особенностях защиты прав потребителей при предоставлении жилищно-коммунальных услуг.

Задать юристам вопрос можно будет в чате прямого эфира или предварительно в опросе, который расположен в шапке профиля аккаунта МФЦ Алтайского края (taplink.cc/(@mfc__22) и по ссылке.

Фото: пресс-служба Алтайского филиала РАНХиГС

Автор: vizitka01

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