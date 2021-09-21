Горняк22: Жители Новосибирской области признаны виновными в грабеже и убийстве жителя Крутихинского района — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю
Собранные Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум жителям Новосибирской области. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч.3 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище).
По данным следствия и суда, днем 10 июля 2020 года в одном из сел Крутихинского района нигде не работающий и ранее неоднократно судимый осужденный зашел на территорию домовладения, где встретил ранее незнакомого мужчину. В процессе разговора между ним и хозяином дома произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес мужчине несколько ударов руками и ногами, после этого связал руки и ноги потерпевшего брючным ремнем, а затем задушил его, используя электрический кабель.
Непосредственно после совершения убийства 52-летний осужденный и его 47-летняя сожительница проникли в дом с целью похитить денежные средства. Используя нож, они напали на находящуюся в доме на пожилую женщину, которая по состоянию здоровья не могла самостоятельно передвигаться. Не обнаружив денег в доме, злоумышленники скрылись с места преступления, не причинив хозяйке дома вреда здоровью.
В ходе следствия обвиняемые вину в содеянном не признали. Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимых виновным и назначил мужчине наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, а женщине 7 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима.
Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова