Горняк22: Жители Новосибирской области предстанут перед судом по обвинению в грабеже и убийстве жителя Крутихинского района — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Новосибирской области. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч.3 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище).

По данным следствия, днем 10 июля 2020 года в одном из сел Крутихинского района нигде не работающий и ранее неоднократно судимый обвиняемый зашел на территорию домовладения, где встретил ранее незнакомого мужчину. В процессе разговора между ним и хозяином дома произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес мужчине несколько ударов руками и ногами, после этого связал руки и ноги потерпевшего брючным ремнем, а затем задушил его, используя электрический кабель.

Непосредственно после совершения убийства 52-летний обвиняемый и его 47-летняя сожительница проникли в дом с целью похитить денежные средства. Используя нож, они напали на находящуюся в доме на пожилую женщину, которая по состоянию здоровья не могла самостоятельно передвигаться, и, не обнаружив денег в доме, они скрылись с места преступления.

Несмотря на то, что убийство было совершено в условиях неочевидности, следователям СК и оперативным сотрудникам полиции удалось раскрыть особо тяжкое преступление по «горячим следам» и установить обвиняемых.

В ходе следствия обвиняемые вину в содеянном не признали. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Крутихинского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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