Горняк22: Жители Алтайского края стали намного реже снимать наличные с банковских карт » Городской портал — вРубцовске.ру

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29 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В первом квартале жители края оплатили картами товары и услуги на 62 млрд рублей, об этом порталу «вРубцовске.ру» сообщили в Барнаульском отделении Банка России.

Таким образом, по информации ведомства, жители края за I квартал этого года совершили 120 млн операций с использованием банковских карт на сумму 128 млрд рублей. При этом количество снятий наличных денег в банкоматах продолжает снижаться. За последние пять лет число таких операций сократилось на четверть.

«Жители региона все чаще оплачивают банковскими картами товары и услуги. В I квартале жители региона рассчитались за покупки таким способом 112 млн раз, потратив 62 млрд рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года число безналичных платежей за товары и услуги выросло на 16%, а объем перечисленных средств – на 22%. Средняя сумма покупки по карте в крае – 557 рублей», – отметил заместитель управляющего Отделением Барнаул Банка России Игорь Князев.

Всего на начало апреля 2021 года в Алтайском крае банками было выпущено 4 млн платежных банковских карт.​

Фото: cardsbanking.ru

Автор: vizitka77

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