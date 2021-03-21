Горняк22: Жители Алтайского края стали чаще снимать наличные через терминалы на почте

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20 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. По итогам 2020 года объем снятия наличных через POS-терминалы Почта Банка в почтовых отделениях Алтайского края вырос на 18 % – до 656 млн руб. (538 млн руб. в 2019 г.). При этом снять наличные на почте можно с карты любого банка: в прошлом году 14 % всех операций по снятию средств приходилось на карты сторонних банков. В общем объеме операций, совершенных в прошедшем году с помощью терминалов Почта Банка, 25 % составила выдача наличных, 10 % – внесение средств. Средняя сумма снятия наличных за год существенно не изменилась и составляет 5912 руб., внесения – 5453 руб.

В настоящий момент в почтовых отделениях в регионе установлено 1236 таких терминалов, с помощью которых можно снять наличные с карты любого банка или пополнить счет в Почта Банке. При этом более 70% таких терминалов расположены в отделениях почты в небольших городах и сельской местности, где из-за отсутствия банкоматов особенно остро стоит вопрос снятия наличных. Вы прикладываете карту к терминалу, а деньги выдает сотрудник почты, при этом можно снять и не «круглую» сумму, с точностью до копейки, что особенно ценят граждане старшего возраста.

«Безналичная оплата услуг прочно вошла в нашу жизнь, но бывают ситуации, когда необходимы именно наличные. И тогда настоящей палочкой-выручалочкой становятся наши терминалы на почте – не нужно искать ближайший банкомат или магазин, где можно снять наличные только вместе с покупкой, достаточно просто заглянуть в ближайшее почтовое отделение, а они есть везде. Во многих населенных пунктах именно благодаря терминалам на почте впервые появилась возможность снимать наличные с карт – раньше людям для этого приходилось ездить за много километров от дома. И до сих пор во многих малых и удаленных поселках попросту нет банкоматов – терминалы на почте остаются единственным способом снять деньги с карты или пополнить счет. И мы видим, что с каждым годом этот сервис становится все более востребованным», – прокомментировала член правления, операционный директор Почта Банка Елена Мохначева.

«На территории нашего края расположено 1056 отделений почтовой связи, большинство из них находятся в небольших городах и селах. При этом для многих жителей отдаленных деревень почта – это часто единственная точка, где можно получить значимые социальные услуги, в том числе финансовые. Сервис снятия наличных с банковских карт особенно актуален в таких местах», – дополнила заместитель директора по финансовому бизнесу УФПС Алтайского края Елена Селиванова.

Фото: nuzhen-credit.ru

Автор: vizitka01

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