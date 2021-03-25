Горняк22: Жители Алтайского края стали чаще отправлять посылки онлайн

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24 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. По информации алтайских почтовиков каждую вторую посылку жители региона теперь оформляют, не выходя из дома.

С января по март 2021 года сотрудники почтовых отделений Алтайского края приняли около 70 тысяч посылок, из них более 40 тысяч клиенты Почты России предварительно оформили на сайте или в мобильном приложении компании. Это почти на 12 тысяч больше по сравнению c аналогичным периодом 2020 года.

Как уточнил директор УФПС Алтайского края Александр Вервицкий, услуга по предварительному и предоплаченному оформлению посылок была запущена в конце 2018 года. За это время почтовики убедились в актуальности данного сервиса. В прошлом году, в период пандемии, когда все жителям края было необходимо соблюдать режим самоизоляции, клиенты стали активно пользоваться сервисом предварительной отправки посылок. Так, по итогам 2020 года, жители региона отправили около 440 тысяч посылок, из них 260 тысяч отправлений наши клиенты оформили онлайн.

Дополнительную информацию о сервисе предзаполненных и предоплаченных отправлений клиенты могут уточнить на сайте Почты России или по телефону контактного центра: 8-800-1-000-000.

Фото: из открытых источников

Автор: vizitka01

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