Горняк22: Жители Алтайского края стали чаще оформлять страховку от укусов клещей в почтовых отделениях

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02 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Почтовики фиксируют возрастающий интерес жителей края к оформлению страховых полисов «Антиклещ»: за три первых месяца 2021 года клиенты Почты России в Алтайском крае приобрели в отделениях связи полисов на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Алтайский край входит в число территорий, эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту, поэтому добровольное страхование от последствий укусов клещей популярно у жителей региона. Так, в 2020 году клиенты оформили более 3 000 полисов «Антиклещ» в почтовых отделениях края. Активнее всего этой услугой пользовались жители территорий, обслуживаемых Бийским, Барнаульским и Рубцовским почтамтами.

Клиенты Почты России в Алтайском крае могут приобрести полис «Антиклещ» для себя и своих близких в любом отделении связи и даже дома – у почтальона с мобильным почтово-кассовым терминалом. Чтобы оформить полис, клиенту достаточно сообщить полное имя, дату рождения и контактный телефон. Стоимость страховой программы – 390 рублей.

Договор добровольного медицинского страхования вступает в силу через семь календарных дней после его приобретения. Он действует 12 месяцев и не ограничивает количество обращений застрахованного лица до полного исчерпания страховой суммы. Полис гарантирует медицинскую помощь, направленную на обследование, профилактику, лечение клещевого энцефалита и других заболеваний, передающихся через укус клеща на сумму 500 тысяч рублей. При этом застраховать можно как ребенка от рождения, так и пожилого человека – возрастных ограничений нет.

«Услуга по оформлению полиса «Антиклещ» на почте позволяет нашим клиентам не только позаботиться о своем здоровье, но и экономить время – сеть отделений почтовой связи охватывает весь край, – отметила заместитель директора по финансовому бизнесу УФПС Алтайского края Алёна Боженова. – Добавлю, что эта страховая программа полностью соответствует действующему законодательству».

Фото: пресс-служба УФПС Алтайского края АО «Почта России»

Автор: vizitka01

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