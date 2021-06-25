Горняк22: Жители Алтайского края стали активнее выходить на фондовый рынок » Городской портал — вРубцовске.ру

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24 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. К концу I квартала 2021 года жители Алтайского края открыли 173,5 тыс. брокерских счетов. За год их количество выросло более чем в три с половиной раза, а каждый третий брокерский счет является индивидуальным инвестиционным счетом (ИИС).

Помимо банковских вкладов граждане ищут новые способы вложения средств. Их все больше привлекают инструменты фондового рынка. При этом у жителей Алтайского края растет интерес к доверительному управлению, когда инвестор предоставляет профессиональному участнику финансового рынка право принимать решения от своего имени. В регионе открыто порядка 6 тыс. счетов для доверительного управления ценными бумагами. В течение года их количество выросло более чем в полтора раза. Однако в основном граждане предпочитают инвестировать на бирже самостоятельно через брокеров.

«Среди розничных инвесторов на фондовом рынке очень много новичков. Не все они вышли на биржу с готовой стратегией инвестирования и пониманием всех инструментов. Ни в коем случае нельзя покупать то, в чем не разбираешься, даже если этот продукт предлагает брокер или финансовый консультант. К сожалению, подобные недобросовестные практики Банк России выявлял в ходе мониторингов, поэтому было принято решение ограничить продажу сложных и структурных продуктов. Брокерам сейчас запрещено согласовывать неквалифицированным инвесторам такие сделки. С 1 октября этого года они снова станут доступны, но только после успешной сдачи специального тестирования», — рассказал руководитель Отделения Барнаул Банка России Андрей Антипов.

Он также добавил, что гарантий прибыли на фондовом рынке нет, поэтому инвестор должен осознавать существование риска потери денег и свою ответственность за совершенные на бирже действия.

Фото: e-vid.ru

Автор: vizitka77

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